Скандалът е голям. Министър скочи на "Топлофикация"

Разраства се скандалът с парното в столицата.

Правителството търси как да реши проблема с ремонта на „Топлофикация” в столичния квартал „Дружба” 2.



В последните 2 години голяма част от ремонтите, предписани от Министерството на енергетиката и част от Инвестиционната програма на „Топлофикация-София”, не са изпълнявани. Това заяви за NOVA енергийният министър Жечо Станков.

Той е изпратил и писмо до кмета на София и председателя на Столичния общински съвет във връзка с ремонтите.



По разпореждане на Станков от понеделник екип на Министерството на енергетиката ще следи дейностите по ремонта. Целта е да се ускорят дейностите на място, за да може ремонтът да приключи по-бързо и потребителите да имат парно и топла вода в предстоящите студени дни.

По отношение на евентуални санкции към дружеството министърът заяви, че механизъм има, но не вижда какво влияние ще имат те върху ощетените потребители.

„Недопустимо е в този момент, в който наближава отоплителният сезон, да започват ремонти. Какъв е нормалният принцип на работа на една топлофикация? Докато върви отоплителният сезон, да бъдат поръчани и доставени всички елементи, за да може от 1 май до 1 октомври тези ремонтни работи да приключат.

Не е нормално в началото на отоплителния сезон да започват дейности, които касаят над 120 сгради, десетки хиляди домакинства, които ще останат без топла вода и без парно. Като министър на енергетиката още вчера съм изпратил писмо и до кмета, и до председателя на Столичния общински съвет.

Написал съм специална заповед и на моя екип, който следващата седмица ще бъде на място, за да следи в рамките на месец или до края на тези ремонтни работи всички дейности, така че те да бъдат ускорени”, заяви Жечо Станков.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com