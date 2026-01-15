Скандал. Жената на Радев скочи на депутат

Ето какво публикува президеншата Десислава Радева по повод изцепката на Божанков към Костадинов:

"И това го пише човек с претенция за зрялост?! Депутат?! Нивото става все по-трагично.

Иначе си спомних как в четвърти клас едно момче ми измисли прякор. Така разбираше той свалката..."

Явор Божанков честити Банго Васил на Костадинов с фалшива снимка.

Доста коментари под нейната публикация одобряват позицията й и се подиграват на Божанков, че е малко и злобно човече.

