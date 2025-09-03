Сирени събудиха София. Летят пожарни и линейки /СНИМКИ/

Сирени събудиха София. Летят пожарни и линейки

Огнен ад в ранни зори. Гори склад на стоков пазар Илиянци, който се намира на булевард "Илиянци" 119А. По информация от пожарната гори склад за фолио и опаковъчни материали. На място са изпратени пет пожарни автомобила с 15 огнеборци.

Площта на склада е около 1000 квадратни метра, а сигнал за пламъците е подаден около 5:30 часа. Няма пострадали, а само материални щети.

"Около шест часа се чу вой на сирени. Прелетяха няколко пожарни коли и патрулки", каза читателка на БЛИЦ, която живее в столичния квартал "Толстой".

Гъстият и черен дим се издига нависоко в небето. Именно заради това жителите на редица столични квартали бяха сериозно притеснени.

"Вижда се от Връбница 2. И от много части на Надежда.

Първоначално помислих, че гори нещо в Северния парк или квартал Свобода, но се оказа, че огненият ад е по-голям от очакваното", каза дург очевидец.

Много хора, живеещи в северните квартали на София, се оплакаха, че заради пожара въздухът мирише на дим.

Снимки: Nadezhda D., Забелязано в София

Очаквайте подробности!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com