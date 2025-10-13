Синоптици предупредиха за нов кошмарен обрат с времето!

Новата седмица започна с приятно есенно време, но противоречиви промени се очакват в следващите дни, съобщават на сайта си синоптиците от Meteo Balkans.

Във вторник в сутрешните часове в Горнотракийската низина са възможни и слаби мъгли. През деня ще премине слабо изразено атмосферно смущение. Облаците ще станат по-плътни и на отделни места ще превали слаб дъжд. Температурите ще се понижат с 1-2 градуса, но ще останат близки до обичайните за октомври.

В средата на седмицата – сряда и четвъртък – времето ще се задържи по-хладно, а през деня и облачно. Сутрин ще има условия и за намалена видимост. В Предбалкана и на места в Дунавската равнина не са изключени слани. През деня вятърът постепенно ще се ориентира от североизток, а на места се очакват слаби валежи.

В петък вероятността за дъжд е малка. Облачността ще се разкъсва, а югозападният вятър ще донесе краткотрайно затопляне.

С настъпването на съботния ден времето отново ще се промени и нов циклон ще донесе североизточен вятър, с който ще проникне по-хладен въздух. Облачността ще се увеличи, а в много райони ще превали дъжд.

Минималните температури ще останат без особена промяна, докато дневните ще се понижат и ще бъдат между 12°С-14°С в Западна България и до 17°С-20°С в югоизточните райони.

