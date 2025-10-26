СДВР разкри за стрелбата в София

Софийската дирекция на вътрешните работи (СДВР) потвърди, че е предприела действия по разследване на инцидент с въздушна пушка, при който е пострадал чуждестранен гражданин.

От СДВР уточниха, че сигнал за случая не е бил подаден към полицията, а пострадалото лице не е съдействало на органите на реда. Въпреки това, столичната дирекция е започнала разследване и предприема всички необходими мерки за изясняване на обстоятелствата.

„СДВР своевременно се е самосезирала и активно работи по случая. Работата по него продължава“, посочват от полицията.

