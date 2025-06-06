Рожден ден днес имат знакови актьори

Рожден ден днес празнуват:
Мария Сапунджиева, актриса
Николай Урумов, актьор
Моню Монев, актьор
Васил Георгиев - Васко Кръпката, певец и музикант
Мариана Попова, певица
Проф. арх. Иван Данов, архитект и политик
Петър Делчев, писател и поет
Николо Коцев, музикант и композитор
Д-р Стойчо Кацаров, политик
Д-р Бисер Петров, хирург, началник „Операционен блок“ и ръководител на Център по колопроктология „Софиямед“
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