Рожден ден днес имат знакови актьори

Рожден ден днес празнуват:

Мария Сапунджиева, актриса

Николай Урумов, актьор

Моню Монев, актьор

Васил Георгиев - Васко Кръпката, певец и музикант

Мариана Попова, певица

Проф. арх. Иван Данов, архитект и политик

Петър Делчев, писател и поет

Николо Коцев, музикант и композитор

Д-р Стойчо Кацаров, политик

Д-р Бисер Петров, хирург, началник „Операционен блок“ и ръководител на Център по колопроктология „Софиямед“

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