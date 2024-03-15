Рожден ден днес имат

Илиана Раева, президент на БФ по художествена гимнастика, световна шампионка по художествена гимнастика
Александър Райчев-син, пианист, композитор
Веселин Топалов, гросмайстор, световен шампион по шах
Проф. Иван Маразов, изкуствовед, културолог и траколог
Калуди Калудов, оперен певец
Инж. Митко Димитров – Митко Пайнера, музикален продуцент
Стоян Алексиев, актьор и режисьор
Николай Петков, художник
Д-р Кирил Хаджихристев, началник Отделение по кардиология и инвазивна кардиология в УМБАЛ "Пълмед"
Д-р Георги Лазаров, началник отделение "Ортопедия и травматология" в МБАЛ "Проф. Д. Ранев", Пещера
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