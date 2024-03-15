Рожден ден днес имат

Илиана Раева, президент на БФ по художествена гимнастика, световна шампионка по художествена гимнастика

Александър Райчев-син, пианист, композитор

Веселин Топалов, гросмайстор, световен шампион по шах

Проф. Иван Маразов, изкуствовед, културолог и траколог

Калуди Калудов, оперен певец

Инж. Митко Димитров – Митко Пайнера, музикален продуцент

Стоян Алексиев, актьор и режисьор

Николай Петков, художник

Д-р Кирил Хаджихристев, началник Отделение по кардиология и инвазивна кардиология в УМБАЛ "Пълмед"

Д-р Георги Лазаров, началник отделение "Ортопедия и травматология" в МБАЛ "Проф. Д. Ранев", Пещера

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