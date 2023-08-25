Рожден ден днес имат
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Валери Тодоров, журналист
Виктор Янев, зам.-кмет на Община Кюстендил
Георги Чалъков-Чалъчето, карикатурист
Евгени Йотов, музикант в „Ку-ку бенд“
Д-р Илко Семерджиев, стоматолог и политик
Янка Рупкина, народна певица
Д-р Мария Радева-Михайлова, кардиолог и началник отделение по вътрешни болести в МБАЛ „ЗДРАВЕ“, гр. Велинград
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