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Последни новини / България / Общество

Рожден ден днес имат

От: Агенция Стандарт -
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Рожден ден днес имат
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Валери Тодоров, журналист

Виктор Янев, зам.-кмет на Община Кюстендил

Георги Чалъков-Чалъчето, карикатурист

Евгени Йотов, музикант в „Ку-ку бенд“

Д-р Илко Семерджиев, стоматолог и политик

Янка Рупкина, народна певица

Д-р Мария Радева-Михайлова, кардиолог и началник отделение по вътрешни болести в МБАЛ „ЗДРАВЕ“, гр. Велинград

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Тагове: Рожден Ден 25 Август

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