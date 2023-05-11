Рожден ден днес имат
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Георги Младенов, баскетболист и треньор
Проф. Евгений Дайнов, политолог
Кристиан Талев-Криско, рапър, музикален продуцент и автор на песни
Кънчо Стойчев, социолог
Любомир Стойков, журналист, културолог, медиен експерт
Мирела Иванова, поетеса, преводачка, драматург в Народен театър „Иван Вазов“
Проф. Орлин Дворянов, художник
Петко Симеонов, социолог, писател, политик, един от основателите на СДС
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