Категории
Четвъртък,
English

Категории

www.standartnews.com © всички права запазени.

Четвъртък,
Последни новини / България / Общество

Рожден ден днес имат

От: Агенция Стандарт -
579
Рожден ден днес имат
A
A
A

Акад. Ангел Гълъбов, вирусолог

Проф. Божидар Бояджиев, художник

Валери Божинов, футболист

Виргиния Здравкова, дизайнер

Проф. д-р Гарабед Минасян, икономист

Емил Гъргоров-Бадема, футболист, бивш национал

Ива Пранджева, лекоатлетка и треньорка

Росен Рашев-Рошпака, художник

Всички новини от категория Общество.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове: Рожден Ден 15 Февруари

Още от категорията

Най-нови

Най-четени

Най-важното в момента