Рожден ден днес имат
A
A
A
Акад. Ангел Гълъбов, вирусолог
Проф. Божидар Бояджиев, художник
Валери Божинов, футболист
Виргиния Здравкова, дизайнер
Проф. д-р Гарабед Минасян, икономист
Емил Гъргоров-Бадема, футболист, бивш национал
Ива Пранджева, лекоатлетка и треньорка
Росен Рашев-Рошпака, художник
Всички новини от категория Общество.
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
Има ли го Борисов в бъдещ списък "Магнитски"? Говори...
Изненада от ЦИК! Нови бюлетини ще излизат от машините...
Тъжна новина от НОИ. Какво се случва с разходите за п...
Първи сме! Демерджиев каза истината за хуманитарната...
Политолог разкри възможна коалиция след изборите
Съдия спъна български футболист, но не можа да спре п...
Бясна Нинова поднови своя акция срещу високите цени