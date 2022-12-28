Рожден ден днес имат
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Иво Сиромахов, журналист, сценарист и тв водещ
Стефан Мавродиев, актьор и режисьор
Владислав Петров – Кулю, актьор и музикант
Антон Ризов, състезател по спортна стрелба
Илия Вълов, бивш футболист, вратар и треньор по футбол
Руско Турманов – Роко, боксьор и кикбоксьор, треньор и европейски шампион по кикбокс
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