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Последни новини / България / Общество

Рожден ден днес имат

От: Агенция Стандарт -
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Рожден ден днес имат
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Иво Сиромахов, журналист, сценарист и тв водещ

Стефан Мавродиев, актьор и режисьор

Владислав Петров – Кулю, актьор и музикант

Антон Ризов, състезател по спортна стрелба

Илия Вълов, бивш футболист, вратар и треньор по футбол

Руско Турманов – Роко, боксьор и кикбоксьор, треньор и европейски шампион по кикбокс

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Тагове: Рожден Ден 29 Декември

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