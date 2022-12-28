Рожден ден днес имат

Иво Сиромахов, журналист, сценарист и тв водещ

Стефан Мавродиев, актьор и режисьор

Владислав Петров – Кулю, актьор и музикант

Антон Ризов, състезател по спортна стрелба

Илия Вълов, бивш футболист, вратар и треньор по футбол

Руско Турманов – Роко, боксьор и кикбоксьор, треньор и европейски шампион по кикбокс