Рожден ден днес има популярна певица

Рожден ден днес има поп певицата, писателка и сертифициран йога инструктор Светла Иванова. Родена е на 23 октомври в град Казанлък. Завършва педагогика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а по-късно придобива и магистърска степен по „Поп и джаз пеене“ в Нов български университет.

Музикалният ѝ път започва с групата Deep Zone Project, с чиято подкрепа издава дебютния си сингъл „Всичко е любов“ (2002 г.). Големият ѝ пробив на сцената идва през 2004 г. с емблематичния кавър на песента „Обичам те дотук“ на ФСБ, който се превръща в един от най-големите летни хитове в страната. Следват успешни проекти като „Mr DJ“, „C'est La Vie“, „Някъде там“ и дуетът с Орлин Павлов „Сладка отрова“. Нейни видеоклипове и ремикси успяват да пробият и в международния ефир на музикални канали като MTV и VIVA.

През последните години Светла Иванова насочва вниманието и енергията си главно към йогата и детското развитие. Тя управлява собствено йога студио, води специализирани практики за възрастни и деца и е автор на поредица от книжки, приказки и релаксиращи песнички, насочени към най-малките и техните родители.

Днес празнуват още:

Атанас Стоянов, кмет на Сандански

Белин Моллов, архитект

Димитър Липовански, режисьор

Илиана Балийска, актриса

Доц. Петър Стайков, философ, бивш депутат

Магдалена Серафимова, главна медицинска сестра на УМБАЛ „Софиямед“