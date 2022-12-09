Рожден ден днес имат
Проф. Антоний Тодоров, политолог
Васил Иванов, журналист
Гриша Ганчев, бизнесмен
Ивайло Христов, актьор и режисьор
Максим Бехар, журналист, бизнесмен, дипломат и PR експерт
Моника Попова, художничка
Слави Бинев, президент на БФ Таекуондо, член на Управителния съвет на Световната таекуондо централа КУКИОН
Стефан А. Щерев, актьор и тв водещ
Теодора Пеева, главен редактор на в. “Сега”
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