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Последни новини / България / Общество

Рожден ден днес имат

От: Агенция Стандарт -
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Рожден ден днес имат
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Проф. Антоний Тодоров, политолог

Васил Иванов, журналист

Гриша Ганчев, бизнесмен

Ивайло Христов, актьор и режисьор

Максим Бехар, журналист, бизнесмен, дипломат и PR експерт

Моника Попова, художничка

Слави Бинев, президент на БФ Таекуондо, член на Управителния съвет на Световната таекуондо централа КУКИОН

Стефан А. Щерев, актьор и тв водещ

Теодора Пеева, главен редактор на в. “Сега”

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Тагове: Рожден Ден 10 Декември

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