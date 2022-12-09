Рожден ден днес имат
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Белла Цонева, актриса
Евелина Павлова, журналистка и водеща
Костадин Георгиев - Коцето Калки, певец
Костадин Паскалев, политик
Станислав Недков - Стъки, състезател по смесени бойни изкуства (ММА)
Маргарита Радинска, поп певица
Вяра Церовска, лекарка, политик
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