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Последни новини / България / Общество

Рожден ден днес имат

От: Агенция Стандарт -
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Рожден ден днес имат
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Белла Цонева, актриса

Евелина Павлова, журналистка и водеща

Костадин Георгиев - Коцето Калки, певец

Костадин Паскалев, политик

Станислав Недков - Стъки, състезател по смесени бойни изкуства (ММА)

Маргарита Радинска, поп певица

Вяра Церовска, лекарка, политик

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Тагове: Рожден Ден 9 Декември

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