Рожден ден днес имат
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Проф. д-р Георг Краев, културолог и фолклорист
Проф. д.п.н. Георги Манолов, ректор на Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив
Димитър Рашков, художник и скулптор
Проф. Елена Кутева, директор на ансамбъл „Филип Кутев“
Ивайло Калоянчев, актьор
Иван Цанев, поет
Иван Христов, тв водещ и продуцент
Проф. д-р Людмил Георгиев, икономист
Николета Лозанова, модел
Светослав Иванов, журналист
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