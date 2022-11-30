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Последни новини / България / Общество

Рожден ден днес имат

От: Агенция Стандарт -
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Рожден ден днес имат
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Проф. д-р Георг Краев, културолог и фолклорист

Проф. д.п.н. Георги Манолов, ректор на Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив

Димитър Рашков, художник и скулптор

Проф. Елена Кутева, директор на ансамбъл „Филип Кутев“

Ивайло Калоянчев, актьор

Иван Цанев, поет

Иван Христов, тв водещ и продуцент

Проф. д-р Людмил Георгиев, икономист

Николета Лозанова, модел

Светослав Иванов, журналист

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Тагове: Рожден Ден 30 Ноември

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