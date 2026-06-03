Рожден ден днес има знаков певец и фронтмен

Рожден ден днес празнува депутатът от ДПС Джем Яменов. "Стандарт" му пожелава лично щастие и професионални успехи.
Да почерпят още:
Звездомир Керемидчиев-Звезди, певец, фронтмен на „Ахат“
Константин Тилев, журналист
Петър Пунчев, журналист
Цонко Цонев, бивш кмет на Каварна
Милица Гладнишка, актриса и певица
Найо Тицин, журналист
Проф. Александър Текелиев, композитор и музикален педагог
Явор Янакиев, олимпийски медалист и световен шампион по борба
Джуни Александрова, актриса
Евгени Иванов-Пушката, бивш волейболен национал
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