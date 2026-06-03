Рожден ден днес има знаков певец и фронтмен

Рожден ден днес празнува депутатът от ДПС Джем Яменов. "Стандарт" му пожелава лично щастие и професионални успехи.

Да почерпят още:

Звездомир Керемидчиев-Звезди, певец, фронтмен на „Ахат“

Константин Тилев, журналист

Петър Пунчев, журналист

Цонко Цонев, бивш кмет на Каварна

Милица Гладнишка, актриса и певица

Найо Тицин, журналист

Проф. Александър Текелиев, композитор и музикален педагог

Явор Янакиев, олимпийски медалист и световен шампион по борба

Джуни Александрова, актриса

Евгени Иванов-Пушката, бивш волейболен национал

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