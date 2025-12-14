Рожден ден днес има Вежди Рашидов

Рожден ден днес има скулпторът, бивш министър на културата и бивш председател на парламента Вежди Рашидов. "Стандарт" му пожелава здраве, щастие и успехи.
Днес празнува и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.
Да почерпят още:
Кирил Калфин, политик
Мирослав Найденов, лекар и политик
Свилен Нейков, бивш председател на БФ Гребане, бивш спортен министър
Проф. о.р. полк. Юлий Георгиев, експерт по национална сигурност, бивш началник на НСС
Дилма Русеф, бивш президент на Бразилия с български корени
