Рожден ден днес има Вежди Рашидов

Рожден ден днес има скулпторът, бивш министър на културата и бивш председател на парламента Вежди Рашидов. "Стандарт" му пожелава здраве, щастие и успехи.

Днес празнува и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Да почерпят още:

Кирил Калфин, политик

Мирослав Найденов, лекар и политик

Свилен Нейков, бивш председател на БФ Гребане, бивш спортен министър

Проф. о.р. полк. Юлий Георгиев, експерт по национална сигурност, бивш началник на НСС

Дилма Русеф, бивш президент на Бразилия с български корени

