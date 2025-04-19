Общество

Рожден ден днес има световен шампион

Празнува още любим музикант от "Ку-Ку бенд"

Рожден ден днес има световен шампион | StandartNews.com
19 апр 25 | 6:00
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Агенция Стандарт

Рожден ден днес празнуват:

Антоанета Стефанова, световен шампион по шах, гросмайстор

Бойко Ангелов, журналист

Волен Сидеров, лидер на партия "Атака"

Мая Драгоманска, актриса

Невен Копанданова, журналистка

Невена Бозукова - Неве, актриса

Трайчо Трайков, кмет на район "Средец"-София

Цветан Недялков, музикант от "Ку-Ку бенд"

Д-р Милен Бонев, началник сектор „Анестезиология и интензивно лечение“ към Отделение по кардиохирургия в УМБАЛ „Софиямед“

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Автор Агенция Стандарт

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