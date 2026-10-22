Костадинов: Потресен съм от поведението на НСО

“Не се прави така! Просто не се прави така! Може и да не харесваш един журналист, но така не се прави! Аз съм бил много пъти прицел на думи и коментари от г-жа Соня Колтуклиева, които не са ми харесвали, но дори и да не се харесваме, възпитанието ни изисква на първо място да се уважаваме!" Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, след като гард от НСО блъсна и прати в болница журналистката от ПИК Соня Колтуклиева.

Ето какво още заяви Костадинов:

Не можеш да удряш, блъскаш и унижаваш една жена журналистка, при това възрастна, и след това да си тръгнеш, докато тя лежи в безсъзнание на тротоара. Това е абсолютно неоправдано и нечовешко поведение.

Потресен съм от поведението на НСО и искам незабавната оставка на президентката! Службата е пряко подчинена на президентската институция и отговорността е на държавния глава! Очаквам оставката на г-жа Йотова утре и настоявам незабавно да се оттегли от президентската надпревара!

Що се отнася до г-жа Доцова, смятам, че тя самата трябва да даде обяснение за своето поведение. Много пъти съм припомнял, че там, където свършва законът, започва моралът. Време е “Прогресивна България” да се сети за това, ако въобще го знае, преди окончателно да мутира в “Агресивна България”.