Рожден ден днес има премиерът Кирил Петков
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Кирил Петков - министър-председател на България
Анна Цолова, журналистка
Васил Филипов, енергиен експерт
Венцеслав Димитров, икономист и политик
Ерол Мехмед, политик от ДПС
Иван Нейков, директор на Балканския институт по труда и социалната политика
Камен Алипиев-Кедъра, спортен журналист
Проф. д.ик.н. Нансен Бехар, икономист
Ненчо Балабанов, актьор
Румен Пехливанов, кмет на Рудозем
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Рожден ден днес има премиерът Кирил Петков
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