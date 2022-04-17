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Рожден ден днес има премиерът Кирил Петков

От: Агенция Стандарт -
Рожден ден днес има премиерът Кирил Петков
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Кирил Петков - министър-председател на България

Анна Цолова, журналистка

Васил Филипов, енергиен експерт

Венцеслав Димитров, икономист и политик

Ерол Мехмед, политик от ДПС

Иван Нейков, директор на Балканския институт по труда и социалната политика

Камен Алипиев-Кедъра, спортен журналист

Проф. д.ик.н. Нансен Бехар, икономист

Ненчо Балабанов, актьор

Румен Пехливанов, кмет на Рудозем

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