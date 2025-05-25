Рожден ден днес има култов актьор

Рожден ден днес празнуват:
Петър Стоянов, президент на България (1997-2002), бивш председател на СДС
Калин Сърменов, актьор, директор на Сатиричен театър „Алеко Константинов“
Игор Марковски, актьор и журналист
Методи Савов, алпинист, покорил Еверест
Вихър Стойчев, актьор
Геновева Димитрова, кинокритичка
Найден Найденов, треньор по волейбол
Д-р Мая Цакова, началник Отделение по медицинска онкология в МБАЛ „Бургасмед“
Ивайло Стоянов, ръководител Автосервиз "Рено", гр. Велико Търново
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