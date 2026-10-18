Вартоломей с прочувствени думи за България. Молитва за мир в тревожния свят

Светът има огромна нужда от мир, а православните църкви трябва да преодоляват различията и да укрепват своето единство. Това послание отправи Вселенският патриарх Вартоломей в София, където днес участва в тържествена архиерейска литургия заедно с Българския патриарх Даниил в катедралата „Св. Александър Невски“. Двамата духовни водачи се събраха за честванията на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец. Вартоломей отправи сърдечни думи към българския народ и подчерта значението на братските отношения между двете църкви.

Молитва за мир и единство

„В този момент светът има изключителна нужда от мир“, заяви Вселенският патриарх, откроявайки най-важното послание на посещението си.

Вартоломей подчерта, че молитвите в патриаршеската катедрала ще бъдат посветени не само на мира между народите, но и на духовното сближаване на православните християни. „Ще се молим за единството на нашите Църкви“, каза той.

Вселенският патриарх изрази радостта си от поредното посещение в България. Той подчерта, че гостува по покана на патриарх Даниил, с когото е изградил искрено братско приятелство след двете посещения на българския духовен водач в Турция.

Силни думи за отношенията между църквите

Още при официалната среща между двамата патриарси вчера Вартоломей постави специален акцент върху преодоляването на разногласията в православния свят.

„Имаме твърдата увереност и сигурната надежда, че временните затруднения ще отминат и че отново ще вървим с обща стъпка“, заяви той в словото си, публикувано от Българската патриаршия.

Той изтъкна, че опазването на църковното единство изисква постоянни усилия, търпение и взаимна любов.

Благословия за България и поклонение пред свети Йоан Рилски

Вселенският патриарх изрази благодарността си за топлото посрещане и отправи благослов към българите.

„Благодаря на благочестивия български народ“, каза Вартоломей, като подчерта любовта и гостоприемството, които е почувствал при посещението си.

Утре двамата патриарси ще посетят Рилския манастир, където ще се поклонят пред мощите на свети Йоан Рилски. Вартоломей определи светеца като духовна светиня не само за България, но и за цялото православие.

Днес по обяд е предвидена и заупокойна молитва на гроба на блаженопочившия Български патриарх Неофит, който се намира под колонадата на столичния храм „Св. Неделя“.