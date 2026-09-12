Отбелязваме 165 години от акцията за независима българска църква
С Великденската акция българският църковен въпрос навлиза във фазата на борба за признаване на независима българска църква
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С Великденската акция българският църковен въпрос навлиза във фазата на борба за признаване на независима българска църква
Българската църква да получи Нобелова награда за мир за цялостната си дейност, свързана със спасяването на българските евреи. Това предложи адвокат Мо...
Обявиха владиката за Софийски чудотворец, славим паметта му на 26 февруари Руската и българската църква канонизирахаархиепископа Архиепископ Серафим...
Рим. Все още няма решение по казуса със затворената българска църква "Св. св. Викентий и Анастасий" в Рим. Съдейки по становище, изготвено от служите...
София. Български храмове ще бъдат построени в наши посолства зад граница. Църкви ще има в Париж, Рим и Мадрид. Дискове с песнопения на българския патр...
Истанбул. В навечерието на Великден - на 4 май, ще се отслужи великденското богослужение в българския храм "Свети Иван Рилски" в българската екзархия...