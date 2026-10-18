Патриарх Даниил отправи силен призив. Време е да преодолеем разделението

Почитта към светиите ни прави съпричастни на Божията благодат и ни призовава към единство в свят, изпълнен с разделение. Това заяви Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пред журналисти по повод тържествените чествания на свети Йоан Рилски. Той подчерта, че съвместното празнуване с Вселенския патриарх Вартоломей има особено духовно значение, защото показва необходимостта от диалог и преодоляване на различията. Днес двамата патриарси ще вземат молитвено участие в тържествена архиерейска литургия в столичния храм „Св. Александър Невски“.

Голям празник за целия православен свят

Патриарх Даниил припомни, че тази година се отбелязват 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски, небесния покровител на българския народ.

По думите му това е забележително събитие не само за Българската православна църква, но и за цялото православие.

Той изтъкна, че светиите стоят пред Божия престол и се застъпват за всички хора. Именно общата почит към тях събира вярващите и укрепва духовното им единство.

Почитта към светиите ни дарява с благодат

Българският патриарх припомни Христовите думи, че който приема праведник в името на праведник, ще получи праведнишка награда.

Според него това означава, че искрената почит към светиите привлича Божията благодат и позволява на вярващите да станат съпричастни на духовните дарове, които Бог е дал на Своите угодници.

„Така, без много трудове, с едната почит, вярващите стават съпричастни на това, което светиите изживяват“, заяви патриарх Даниил.

Диалог вместо противопоставяне

Особено силен акцент в думите на Българския патриарх беше поставен върху необходимостта от единство и преодоляване на противоречията в съвременния свят.

Той посочи съвместното честване с Вселенския патриарх Вартоломей като пример за това как общата вяра и духовните ценности могат да сближават хората въпреки съществуващите различия.

„В днешния свят на разделение съвместното празнуване с Вселенския патриарх Вартоломей, въпреки съществуващите някои различия, показва необходимостта да се стремим и да се учим да разговаряме, както и да търсим път към изглаждането на проблемите, вместо противопоставяне и разделение“, заяви патриарх Даниил.