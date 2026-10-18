Тревога по морето. Рибата изчезва, цените тръгват нагоре

Войната в Черно море вече нанася тежък удар върху поминъка на българските рибари и заплашва да вдигне цените на рибата. Рибари от Несебър съобщават за драстично намалял улов, като свързват оттеглянето на рибните пасажи с взривовете и военните действия в региона. Горивото е поскъпнало двойно, а опасността от плаващи дронове и ракетни отломки принуждава екипажите да ограничават излизанията си в морето. Пред бТВ представители на бранша предупредиха, че без подкрепа от държавата и Европейската комисия загубите могат да станат непосилни.

Дронове и ракети сред рибарските кораби

Страхът вече е постоянен спътник на рибарите, които трябва да изкарват прехраната си в близост до районите на военните действия. Особено опасни са нощните излизания, когато плаващи предмети трудно могат да бъдат забелязани.

„Работим на риск и на късмет“, признава Кирил Жеглев, председател на Рибарското сдружение в Несебър и съсобственик на няколко риболовни кораба.

По думите му през последните дни екипажи са забелязвали паднали дронове, части от ракети и безпилотни летателни апарати от самолетен тип. Подобни находки създават сериозни опасения за сигурността на хората в морето.

Есента е един от най-важните сезони за риболова, когато пасажите преминават край българските брегове. Заради рисковете обаче много екипажи избягват нощните излизания, а придвижването до риболовните райони отнема между два и два часа и половина само в едната посока. Така времето за реален улов се съкращава значително.

Взривовете гонят рибата, горивото поскъпва

Според рибарите шумът от експлозиите и необичайните явления във водата променят поведението на морските обитатели и могат да прогонят пасажите от традиционните им места.

„Рибата е живо същество“, напомня Жеглев, обяснявайки, че тя търси спокойна среда и се отдалечава от районите с интензивни взривове.

Притеснения предизвикват и възможните разливи на гориво от поразени плавателни съдове и военна техника. Рибарите се опасяват от последиците за морската екосистема, макар конкретният размер на подобни щети да не е установен.

Към намалелия улов се прибавят и растящите разходи. Горивото вече струва двойно повече, а всеки неуспешен курс носи сериозни финансови загуби. Това поставя под натиск рибарските стопанства и създава предпоставки за поскъпване на рибата на пазара.

Рибарите искат помощ от държавата и Европа

Проблемите не засягат само България. На среща на Консултативния съвет за Черно море във Варна е станало ясно, че румънските рибари изпитват сходни затруднения.

Браншът настоява за финансова подкрепа от държавата и Европейската комисия. Съществува възможност за подпомагане чрез европейския фонд за морско дело и рибарство, но все още не е ясно какви средства ще бъдат отпуснати и дали ще компенсират загубите.

Рибарите разчитат също на българските и румънските власти, военните и граничната полиция да предприемат допълнителни мерки за безопасността на корабите.

„Молим се да няма пострадали рибари“, казва Жеглев, подчертавайки, че при инциденти екипажите си помагат независимо от големината на корабите.

За хората, които ежедневно излизат в Черно море, най-важно остава прекратяването на военните действия. Както отбелязва Жеглев, от тази война „никой не печели от нея“.