Родители в ужас! 3-годишно избяга от детска градина

Дете на 3 годинки е избягало от детска градина в София.

Момиченцето е напуснало 151 ДГ "Леда Милева" вчера и е отишло до близкия магазин.

Служителката в магазина разпознава детето и го връща в детската градина.

Родителите на малкото смятат, че в детската градина са проявили небрежност и не са ги информирали навреме. Според тях това не е първи случай в тази детска градина.

От ръководството на градината не обяснили на родителите какво точно се е случило, твърдят майката и бащата на момиченцето.

Дирекция "Образование" към Столичната община започва проверка по случая.

Директорката на градината към този момент отказва коментар.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com