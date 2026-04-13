Разхищение за милиарди! Потресаващи данни от страната

Изхвърляме средно по 41 кг. храна на година - разхищение, което има и реална цена - около 300 евро годишна загуба за домакинство и над 9 милиарда евро за икономиката, предава БНР.

Така че да пазаруваме със списък, осъзнато, да не се презапасяваме и съответно да споделяме остатъците си с хора, които имат нужда. Целият този отпадък влияе и на околната среда, заяви Елеонора Йосифова от екип "Нулеви отпадъци" от сдружение "За Земята".

Йосифова отбеляза и сериозните загуби на средства, които могат да се влагат в нещо друго.

"И от ресторантите, и от хранителните вериги се изхвърлят големи количества продукти, освен от домакинствата, така че има съответно отражение на икономиката като цяло. Храната е един от ключовите разходи, които имаме.

Според нея дори възможността да си купим повече не е извинение да си позволим да изхвърляме, защото както ние имаме, така други нямат и половината от нашия ресурс.

"Затова нека пазаруваме и консумираме разумно", призова още веднъж тя.

