Проф. Рачев отсече: Ще ни навали, но после ще ни напече!

Когато проф. Георги Рачев говори, времето не просто се мени – то оживява. Този път любимият климатолог на България предупреди, че дъждът ще ни връхлети още между 15 ч. и 16 ч. днес, но няма повод за дълги лица – след мокрия уикенд идва топла вълна, която ще ни върне към септемврийските температури.

Дъжд по часовник и южни облаци на хоризонта

„Смущение ще налази България от югозапад и някъде между 15 и 16 часа трябва да почне да вали“, обяви с обичайното си спокойствие проф. Рачев в ефира на бТВ. Според него валежите ще продължат и утре, като студеният въздух ще се задържи у нас до понеделник. След това обаче температурите тръгват нагоре и София може да се радва на над 20 градуса още от четвъртък.

„Това си е чист септември, не октомври“, подчерта професорът, който увери зрителите, че „топлото ще остане до края на месеца“.

Европа в червен код, България – само леко намокрена

Докато южно от Ботуша италианците са под червен код с до 200 литра дъжд на квадратен метър, у нас небето ще се смили – очакват се едва по 10–15 литра, предимно в западните райони. „Това, което идва при нас, ще е остатъчно. Не стопанско количество, но достатъчно да намокри чадърите“, пошегува се Рачев.

В Албания и Скопие се чакат по-сериозни бури, но според климатолога България ще мине само „с лека риза и без гумени ботуши“.

Царево под вода, а Димитровден под слънце

Любопитна подробност от прогнозата на професора бе рекордът на Царево – там вече са се изсипали 450 литра дъжд на квадратен метър само за октомври, което е пет до седем пъти над нормата. „Тази част на България вече си изпи годишната квота“, коментира Рачев с усмивка.

Той не пропусна и типичната си шега: „Димитровден идва, ама който е тръгнал да слага зеле, да не бърза – ще му ферментира от жегата!“ От вторник нататък страната влиза в нов югозападен пренос на топъл въздух, който ще задържи температурите високи поне до края на месеца.

