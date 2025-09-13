Продължават засилените проверки за нелегален внос на животни по границата с Гърция

Съвместни екипи на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Главна дирекция „Гранична полиция“ ще бъдат разположени в непосредствена близост до граничните пунктове с Гърция, в областите Смолян, Хасково, Кърджали и Благоевград. Общите действия имат за цел да предотвратят навлизането на нелегално транспортирани животни и да ограничат разпространението на заболяването шарка по дребните преживни животни.

По време на среща между заместник министър-председателя Томислав Дончев, министъра на вътрешните работи Даниел Митов, министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов, изпълнителния директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински и зам.-директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ гл. комисар Радослав Кулеков бе потвърдена необходимостта от продължаване на засиления контрол в граничните райони с Гърция.

Съвместните екипи ще извършват спиране и проверка на лекотоварни моторни превозни средства и други транспортни средства, определени като рискови от компетентните органи, при стриктно спазване на закона. Засиленият контрол ще продължи и във вече засегнатите от заболяването райони, както досега.

Въпреки отчетената тенденция за намаляване на броя на огнищата, заболяването продължава да представлява риск за животновъдния сектор. БАБХ напомня на стопаните необходимостта от стриктно спазване на биосигурност и въведените мерки от страна на Агенцията: ограничаване на достъпа на външни лица до обектите, извършване на редовна дезинфекция и при най-малкото съмнение за наличие на клинични признаци на заболяването – незабавно уведомяване на регистрирания ветеринарен лекар.

Паралелно с това, БАБХ съвместно с представители на животновъдни асоциации, ще продължи провеждането на информационни срещи със стопани в съседните на засегнатите райони области – Сливен, Ямбол, Бургас, Пазарджик, Смолян и Благоевград.

Експерти на Агенцията ще разяснят предимствата и недостатъците на ваксинацията срещу заболяването и ще подчертаят ключовото значение на мерките за биосигурност.

Писмо с подробности е изпратено до браншовите организации на животновъдите, за да достигне поканата до техните членове. Първите срещи са насрочени за вторник следващата седмица, както следва: гр. Ямбол – 10:00 ч., пл. „Освобождение“ 1, община Тунджа, зала Общински съвет; и гр. Сливен – 14:00 ч., хотел „Национал“, ул. „Великокняжеска“ №31, зала Графити.

