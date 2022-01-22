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Празнуват днeс рожден ден

От: Агенция Стандарт -
Празнуват днeс рожден ден
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Акад. Борис Тенчов, биофизик

Нели Куцкова, съдия и обществен деятел

Димитър Балабанов, футболист, защитник

Вергиния Костадинова, режисьор

Тагове: Рожденици 21 Юни

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