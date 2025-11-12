Потресаващи подробности за убийството на Мая

Прегазеното куче в квартал „Разсадника“ е било с тежки травми, след които по преценка на лекар е било евтанизирано. Това съобщиха от Софийска градска прокуратура.

"Преписката не съдържа доказателства. В рамките два дни са събрани доказателства, за да бъде установена работна версия. На 9 ноември, шофьор на лек автомобил, излизайки от гараж, е прегазил куче на име Роксана. То е било с чип от породата хъски. Кучето е било живо и контактно. След съдействие от страна на хора, които са се грижили за кучето, то е откарано във ветеринарна клиника, където е установено, че е с тежки увреждания и инвалидация. Взето е решение то да бъде евтанизирано, защото е бездомно и няма кой да се грижи за него", заявиха от там.

От прокуратурата заявиха, че доказателствата до момента водят към извод за наличие на умисъл от страна на извършителя. Мъжът е привлечен като обвиняем за умишлено проявена жестокост към гръбначно животно. Обвиняемият не е дал показания до момента.

Разследването продължава. Назначена е ветеринална експертиза. Законът предвижда от 1 до 5 години лишаване от свобода.

