Подготвят огромна реформа с шофьорските книжки

Европейският съюз подготвя най-голямата реформа в мобилността от десетилетия и тя ще засегне не само автомобилите, но и шофьорските книжки, нужни за тяхното управление. Новата Директива (ЕС) 2025/2205, все още в етап на преговори, като целта е установяване на ясна пътна карта – до края на 2028 година всички държави членки, в това число и България, трябва да са адаптирали законите си към обща рамка, която цели да стандартизира процедурите, информира "Аутомедия".

Сбогом на физическата карта

Една от новостите е дигиталната шофьорска книжка. От 2028 ( с краен срок 2030 ) стандартният формат ще бъде дигитален. Ще може да се интегрира приложение на смартфона си и ще бъде валидно в целия ЕС, без да се налага шофьорът да носи пластмасата със себе си. Въпреки това, физическата версия може да бъде поискана при пътуване извън ЕС, като тя ще получи QR код за предотвратяване на фалшифициране.

Шофирането ще е възможно още 17 години

ЕС даде зелена светлина на младите хора да могат да полагат изпити и да карат автомобили и камиони на 17-годишна възраст. Те обаче трябва задължително да бъдат придружавани от шофьор на поне 24 години. Спътникът трябва да има поне 5 години опит с лиценз B, както и чиста история за сериозни наказания през последните 5 години. Целта е младите хора да учат в реалния свят, преди излязат дами на пътя на 18-годишна възраст.

2-годишен пробен период: нулева толерантност

Ако си нов шофьор, бъди подготвен. ЕС иска да установи задължителен изпитателен срок от поне две години за всички, които получат първата си книжка. През този период наказанията за алкохол, наркотици или превишена скорост ще бъдат много по-строги от останалите. Освен това, ако книжката ви бъде отнета за сериозно нарушение в Германия, няма да можете да шофирате отново в България.

Изпитите ще включват ADAS и слепи зони

Шофьорският изпит също се развива. Вече не е достатъчно да се погледне в огледалото за обратно виждане; Новите кандидати ще трябва да докажат, че знаят как правилно да използват ADAS системите (аварийно спиране, поддържане на лентата и др.), както и че са наясно с мъртвите зони, особено за велосипедисти и електрически скутери. Дори "отварянето на вратата" (безопасно отваряне) ще бъде оценявано, за да се избегнат инциденти с велосипедисти.

Валидност и здраве - фокусът върху възрастните хора

Накрая, валидността на разрешителните B и A е обединена в рамките на 15 години в целия съюз. Въпреки това, от 65-годишна възраст страните ще могат да съкратят този период, за да изискват по-чести медицински прегледи. Брюксел иска да гарантира, че нашето сърдечно-съдово здраве и зрение все още са готови да управляват двутонни машини със скорост 120 км/ч.

