Отиде си известен политолог

След двумесечно боледуване от рядка болест, на 25 август почина съдружникът и съосновател на "Тренд" политологът Анастас Стефанов, съобщиха от социологическата агенция.

Анастас Стефанов беше магистър по политология в Софийския университет, а от 2013 г. докторант в катедра "Политология". Работил е в медии, в неправителствения сектор, социологически агенции и консултантски компании.

Анастас Стефанов е участвал в различни политологични изследователски проекти, касаещи българския преход.