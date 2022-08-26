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Последни новини / България / Общество

Отиде си известен политолог

От: Редакция -
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Отиде си известен политолог
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След двумесечно боледуване от рядка болест, на 25 август почина съдружникът и съосновател на "Тренд" политологът Анастас Стефанов, съобщиха от социологическата агенция.

Анастас Стефанов беше магистър по политология в Софийския университет, а от 2013 г. докторант в катедра "Политология". Работил е в медии, в неправителствения сектор, социологически агенции и консултантски компании.

Анастас Стефанов е участвал в различни политологични изследователски проекти, касаещи българския преход.

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Тагове: Атанас Стефанов Кончина Тренд

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