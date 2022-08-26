Отиде си известен политолог
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След двумесечно боледуване от рядка болест, на 25 август почина съдружникът и съосновател на "Тренд" политологът Анастас Стефанов, съобщиха от социологическата агенция.
Анастас Стефанов беше магистър по политология в Софийския университет, а от 2013 г. докторант в катедра "Политология". Работил е в медии, в неправителствения сектор, социологически агенции и консултантски компании.
Анастас Стефанов е участвал в различни политологични изследователски проекти, касаещи българския преход.
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