Първи подробности за новата винетка

Първи подробности за новата еднодневна винетка.

Тя ще влезе в сила от 1 февруари 2026 година и ще бъде валидна за всички пътни превозни средства до 3,5 тона. Това каза проф. Олег Асенов, директор на Националното тол управление в „Интервюто след Новините” на NOVA.

Има две варианта за активиране.

„Има опция за активиране веднага или активацията да бъде отложена, както е и при всички останали продукти, които ние използваме за таксуване на този клас пътно-превозни средства”.

Очакваната цена на новата 24 часова винетка, е тя да бъде около 50-60 процента от тази на седмичната винетка.

„Цената най-вероятно ще бъде около 7-8 лева, но тя ще бъде ясна след като бъдат завършени анализите”, добави проф. Асенов.

Проф.Олег Асенов заяви, че няма да има промяна в цената на глобата, а изменение ще има само в т.нар „максимална такса”, която е свързана със заплащането на текущото преминаване, когато водачът е нарушител и е получил електронен фиш.

„Към момента най-ниската такса е уикенд винетката, сега ще бъде новата 24 часова винетка”, каза още проф. Асенов.

