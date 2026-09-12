Нова винетка от днес! Цената й
Тези за година са най-предпочитаните
Следете всички новини, анализи и коментари за Еднодневна Винетка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тези за година са най-предпочитаните
Говори проф. Олег Асенов
Еднодневна винетка, каквато предлага омбудсманът Мая Манолова, няма да има. Това съобщи регионалният министър Лиляна Павлова в седмицата по "Дарик" ра...
Националният омбудсман Мая Манолова бе в Добрич и се срещна с представители на протестиращите срещу повишената цена на винетките. Добруджанци наред с...