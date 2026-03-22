Огромна драма с млечните продукти! Зоват за спешни мерки

Млекопреработватели и синдикати поискаха държавата да вземе мерки, за да бъде овладян пазара на храни.



За спешни пазарни мерки настояват, както синдикатите, така и млекопроизводителите, които още веднъж припомниха, че надценките при млечните продукти достигат до 90%.



"Очакваме Комисията за защита на конкуренцията най-накрая да покаже дисциплиниращи мерки на пазара, защото всички твърдим, че трябва да има пазарни мерки, е добре де - ама пазарни мерки няма към момента.", заяви Пламен Димитров, президент на КНСБ пред БНТ.



Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите: "От 71-91%, това е катастрофално. В същото време цената на първичната суровина, на млякото, както виждаме в последните седмици се опитва да се намалява."

По данни на бранша за последните три години производството на българско мляко е спаднало с 25%, а вносът се е увеличил с 42 на сто.



"При производителите е пълно отчаяние и хората, нашите политици, икономисти и така нататък, не трябва да слагат розовите очила и да замазват този проблем, защото брутният вътрешен продукт се формира в производството.", посочи Зоров.



"Не съм най-големият фен на законовите мерки, но трябва да се направи нещо, а виждаме, че вече 6-7 месеца не се прави нищо.", обясни Пламен Димитров.

Президентът на КНСБ коментира и обявената от служебното правителство мярка за подпомагане на най-бедните шофьори.



"Тези 20 евро няма да решат въпроса, но поне са някаква стъпка и смятам, че върху тях трябва да се гради някакъв цялостен пакет за подпомагане.", каза той.



Още веднъж от синдикатите отправиха критики заради липсата на държавен бюджет за 2026 година.

