Обявиха червен код у нас! Къде е най-голямата опасност

Червен код за опасност от пожари е в сила през следващите дни.

От днес температурите се покачват. Топло ще е в неделя, синоптиците очакват живакът да достигне на места до 40 градуса.

Най-голям е рискът от възникване на пожари за части от Североизточна и Югоизточна България. Властите съветват хората да бъдат внимателни и да пазят околната среда, информира Bulgaria ON AIR.

Синоптиците предупреждават, че се задава пореден продължителен сух период.

През изминалия месец са избухнали 3500 пожара, което е с 20% повече, отколкото през юли миналата година.

