Нови разкрития за Паскал! Проговори адвокатът на Петя Банкова

„Предполагам, че има някаква договорка между Никола Николов-Паскал и прокуратурата след екстрадирането му от Сърбия“. Това заяви Аделина Натина, адвокатът на бившия шеф на Агенция „Митници“ – Петя Банкова пред bTV.

Тя е на мнение, че Паскал може да даде достатъчно данни, които да помогнат на прокуратурата да докаже тезата си.

„Нямам представа какво е казал Паскал, но мога да заявя това, което още от първия ден казвам – Петя Банкова беше директор на Агенция „Митници“ 40 дни. Никола Николов-Паскал се занимава от години с контрабанда. Петя Банкова е външна на Агенция „Митници“ и не би била полезна на Паскал да има контакти с него“, коментира Аделина Натина. Тя сподели още, че Петя Банкова не е викана на разпит след освобождаването ѝ от ареста.

Тя добави, че Банкова не е казвала кой на кого да дава пари, а е чувала слухове за даване на пари. „Ние с адвокат Рангелов й дадохме съвет да даде обяснение по повод дадените повдигнати обвинение за длъжностни престъпления. Нека да не забравяме, че директорът на Агенция „Митници“ е пряко подчинен на министъра на финансите. Когато са и спускани промени и заповеди, тя ги е изпълнявала“, обясни адвокат Натина.

Припомняме, че Софийският градски съд пусна Никола Николов-Паскал под гаранция в размер на 50 000 лв. Според съда няма опасност Николов да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление. Тя обаче може да бъде преодоляна с мярка, различна от мярка "задържане под стража". Решението подлежи на жалба и протест пред по-горна инстанция, предаде БТА.

В неговите обяснения пред Комисията за противодействие на корупцията се съдържат данни за контрабандни действия на Марин и Стефан Димитрови, каза още съдията.

По данни на Николов това е подпомагано от Живко Коцев, Петя Банкова, Асен Василев и Бойко Рашков. Паскал е предоставял само логистична помощ - конкретни камиони и шофьори, които са използвани преди за тази дейност, казва още той в обясненията си. Това се потвърждава от трима други свидетели, един от които анонимен, допълни съдията. В хода на разследването са разпитани много служители на Агенция "Митници", които свидетелстват за много канали за контрабанда на акцизни стоки, каза още съдията.

В имоти на Николов са открити цигари без бандерол, идентични с тези, открити в разследването, посочи съдията. В документите по делото има конкретни данни кога и с какви автомобили Паскал е пътувал до ГКПП "Капитан Андреево". Съдът прие, че действията от страна на МВР по издирването на Николов са били изключително формални предвид факта, че той е пребивавал в България.

