Нова трагедия! Още една жертва на Елените

Драмата с потопа в Елените няма край!

Трета жертва взе потопът в района на Елените и Св. Влас.

Третият загинал е граничен полицай, съобщи вътрешният министър Даниел Митов, който пътува към ваканционното селище, цитира го БТА.

МВР-министърът обобщи, че от тримата загинали двама са спасители, а третият е гражданин, който беше открит мъртъв в подземно помещение на хотел в комплекса. Втората жертва беше багерист, отнесен от вълната, докато участва в спасителните дейности.

По-рано стана ясно, че лодка със спасители се е обърнала в морето пред комплекс "Парадайс бийч" в Свети Влас, показаха кадри на "Флагман".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com