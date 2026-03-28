Нова драма с Петрохан. Описаха го като ад ОБНОВЕНА

"Проходът "Петрохан" е снежен ад" - това написа пътният експерт Диана Русинова във Facebook профила си, видя БЛИЦ.



По думите й проходът не е почистен, а там вали сняг. "Защо не е почистен?" - попита тя.

"Може би, защото министърът на регионалното развитие прекрати преди няколко дни договорите за зимно поддържане за републиканската пътна мрежа", отговаря си тя.



Русинова съобщи и за няколко пътни инцидента по автомагистралите и на Петроханския проход.



"Проходите не са добре почистени, просто защото няма кой да ги почисти. Тази дейност се заплаща от държавата, а тя няма валидни договори в момента", пише пътният експерт.



Диана Русинова припомня, че е вината е в шофьора, карал с несъобразена скорост спрямо пътните условия.

Силна буря с градушка връхлетя региона на Крумовград, предизвиквайки сериозно безпокойство сред местните жители. Според очевидци са нанесени материални щети, които предстои да се оценят. Лошото време се е развило изключително бързо около обяд, малко след 12 часа, когато над района са се струпали плътни буреносни облаци.

В рамките на минути времето рязко се е влошило - започнали са интензивни валежи, придружени от силен, поривист вятър и едра градушка, която на места е падала с голяма сила. Свидетели разказват, че улиците са били покрити с ледени късове, а видимостта значително е намаляла.

