Общество

Нов кошмар в Камчатка. Адско земетресение

6 по Рихтер разтърси полуострова

Източник: Снимки: GZT

03 сеп 25 | 8:55
845
Мира Иванова

Нов кошмар в Камчатка

Земетресение с магнитуд 6 по Рихтер бе регистрирано днес край бреговете на полуостров Камчатка в Далечния изток на Русия, сочи Единната геофизична служба към Руската академия на науките.

 

Трусът е станал на дълбочина от 10 километра, с епицентър на 233 километра от град Петропавловск Камчатски.

 

Няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети. Камчатка се намира в сеизмичен район, където често стават земетресения и изригват вулкани.

"Стандарт" припомня, че земетресение с магнитуд 8,7 разлюля на 30 юни руския полуостров Камчатка, като на цялата територия на Курилските острови в Сахалинска област бе обявена тревога за цунами.

 

Има информация, че е имало срутване на стена в 15-а детска градина. За щастие по това време в детската градина не е имало деца или възрастни, няма пострадали.

