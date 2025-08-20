Неприятно явление пълзи към страната!

Няколко дни ще има неприятно метеорологично явление у нас.

Освен завръщане на жегата, в следващите дни в България във въздуха ще има и прах, който идва от пясъците на Сахара. Това предупреди в прогнозата си времето БНТ. Обществената телевизия съобщи за повишаване на фините прахови частици.

Явлението обаче ще бъде прекъснато в края на седмицата.

В събота ще настъпи временно захлаждане, придружено на места с валежи, това съобщи синоптичката Елизабет Ангелова.

За отбелязване е, че новото попълнение в прогнозата за времето на БНТ остана „безименна” в ефира в сряда вечер. Тя не си каза името пред зрителите, а и то не беше изписано на екрана по време на излъчването.

