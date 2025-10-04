Общество

Нечувана безчовечност! Мародери в Елените

Задържаха двама криминално проявени

04 окт 25 | 19:03
Мира Иванова

Нечувана безчовечност. Крадци решиха да печелят от трагедията на хората в удавеното от потопа ваканционно селище Елените.

 

Двама крадци са били заловени след подаден сигнал на плажа на курортното селище "Елените". Това съобщи за NOVA главен комисар Владимир Малинов от ОД на МВР-Бургас. Мъжете са криминално проявени. В тях са открити 4500 евро, а в близост е намерена чанта с лаптопи.

 

Предстои да бъде образувано разследване по случая.

 

Автор Мира Иванова

