На София ще й олекне. 200 000 коли ще напуснат за празниците

Около 200 000 автомобила се очаква да напуснат София през предстоящите великденски празници. Tова показа проучване на „Телеграф“, базирано на данните за трафика по входно-изходните артерии на София от камерите на Националното тол управление.

Информацията е достъпна, след като през миналата седмица от управлението разшириха обема данни, които свободно споделят с обществеността. Така проверка показа, че на тол камерите при изходите на София в дните преди Великден трафикът се е увеличил тройно от 2021 г. насам.

Ако ръстът се запази и през тази година, то около 200 000 коли ще напуснат града. Това са приблизително 17% от общия брой автомобили, които ежедневно се движат в София – около 1,2 млн. возила.

През миналия месец от тол управлението отвориха достъпа до данните от тол камерите в реално време. Така шофьорите могат да следят трафика по републиканската пътна мрежа във всеки един момент. Данните се обновяват на всеки 15 минути, а на карта на сайта на тол управлението се виждат всички тол камери. Достъпната информация е за преминалия брой автомобили през последния час, както и през последните 15 минути.

Друга карта пък показва същите тол камери, но с температурно обозначение. Това е температурата в реално време, отчетена от термомера на устройството. Има и обозначение дали в момента при камерата е слънчево, облачно или има дъжд, сняг или мъгла.

От няколко дни на сайта на тол управлението пък са публикувани и още три бази данни. Първата е с детайлна историческа информация за всяко регистрирано преминаване на автомобил пред всяка една тол камера у нас от 2020 г. насам. Втората база данни съдържа всички измервания от метеорологичните сензори на камерите от 27 януари 2026 г. насам. Последната нова база данни пък предоставя информация за натоварването на пътната мрежа. Там може да се види какво е било то на всяка една камера на 15-минутни отрязъци във всяко денонощие. Налични са данни от 5 март 2026 г. насам.

