МВР алармира! Нова опасност

В интернет се разпространяват фалшиви имейли със заглавие "Съдебни производства".

Измамниците се представят за служители на МВР и Европол и използват логата на институциите, отличителния знак на полицията и дори подписа на бивш директор на ГДНП.

В съобщенията се твърди, че срещу получателя са повдигнати обвинения в #киберпрестъпления, включително педофилия и детска порнография. Настоява се за плащане на глоба от 8500 евро, за да бъде "прекратено делото" и изтрита чувствителна информация.

Измамниците се позовават на несъществуващи закони, като твърдят, че при отказ за сътрудничество получателят ще бъде осъден на лишаване от свобода и глоба до 420 000 евро.

В допълнение се отправят заплахи, че делото ще бъде публично разгласено "за назидание".

Тактиката им цели да създаде усещане за вина, така че хората да действат импулсивно и да преведат исканата сума.

Главна дирекция "Национална полиция" предупреждава, че това е измама.

Проверявайте внимателно подателя и домейна на електронната поща. Истинските институции никога не изпращат подобни имейли и не изискват плащания онлайн, съветват от МВР.

