Момче отиде на дискотека в Свищов и се случи немислимото

16-годишен младеж е издъхнал в нощта срещу събота в нощен клуб в центъра на Свищов, съобщава "Труд". Тийнейджърът е починал в дискотеката, а пристигналият екип на Спешна помощ само е констатирал смъртта му. Тялото му веднага е откарано за аутопсия в областната болница във Велико Търново.

Според запознати със случая момчето е родом от русенското село Новград и е учило в свищовско училище.

По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Окръжната прокуратура във Велико Търново.

По непотвърдена информация се проверяват две версии за инцидента – настъпило усложнение заради здравословен проблем или употреба на субстанции, довели до внезапната смърт.

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