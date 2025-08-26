Мистерия. Откриха таен разкошен имот на морето

Невероятно красив и мистериозен имот бе разкрит на нашето море.

Читатели на Флагман.бг изпратиха уникален въздушен кадър, заснет с дрон над гористите райони край Приморско.

На снимката ясно се вижда бяла вила, издигната сред плътна растителност, с частен басейн, кей и собствен плаж, достъпна единствено по малък и трудно забележим път.

Мястото изглежда недостъпно за обикновени туристи. Подходът към имота е преграден с табела, на която ясно пише „Частна собственост“.

От терен, който някога е бил част от охраняваната зона на бившето УБО, имотът се е трансформирал в частна резиденция, обвита в мистерия.

„Това беше земя на държавен риболов, свързана с УБО. След като дадоха даляните с прилежащите терени на концесия, някои хора се възползваха и ги купиха за сериозни суми. Същите хора, доколкото знам, са закупили и хижата на Маслен нос - част от терена на далян „Копър“, която сега тъне в разруха“, разказва местен жител, който добре познава района.

Второ независимо свидетелство потвърждава, че вилата съществува от години и е с директен достъп до морето: "Всички в Приморско знаят за този имот. Има си всичко – кей, басейн, дори беседка, която изглежда още от Татово време. Входът е откъм резиденция „Перла“, а пътят е асфалтиран“, допълва друг от живеещите в близост.

Слухове, че имотът е собственост на фолкзвездата Константин, бяха категорично опровергани от източници на Флагман.бг.

Появиха се и твърдения, че къщата е притежание на бивш министър от ерата на кабинета „Костов“, но засега информацията не може да бъде потвърдена официално.

Фактите обаче са безспорни. Това е един разкошен частен имот насред горски район, до който достъпът е ограничен.

Кой го притежава, кога е издигнат и как е бил придобит – остава мистерия.

