Meteo Bulgaria посочи къде е големият капан в страната! ОБНОВЕНА

Пълно полудаване на времето от лято в зима в началото на октомври е в пълен ход.

Очаква се обстановката тепърва да се усложнява, съобщават от Meteo Bulgaria! Тази вечер и през нощта вятърът от североизток още ще се усили, особено по Южното Черноморие, където са възможни пориви до 110-120 км/ч.



Междувременно валежите навсякъде ще продължат, ще се усилват още и до края на денонощието – 3.10 в много райони ще са с трицифрени количества (карта 4), като обръщаме внимание на лилаво-бялото петно около Бургас и по границата с Варненско с прогнози за до и над 200 л/кв.м. (точното местоположение на този "потоп" там няма как да се каже, по-скоро да се гледа като ориентир - реално може да се реализира и в морето, а не на сушата, с което да няма проблеми с преливания на дерета и/или реки).



Утре снегът, който "слиза" още по-ниско с понижението на температурите – до 600-800 м.н.в., през нощта и утре сутринта по високите полета на запад, включително в София с побеляване и/или временна тънка снежна покривка.



В по-високото ще продължи и силният горолом, така че избягайте планините!!!



Предупрежденията ни от втора и трета степен – код оранжево и код червено остават валидни.

Сложна обстановка има вече на Витоша

Снегът продължава да вали с пълна сила във Витоша. Натрупал се е по земята и дърветата. Планинският спасител Мартин Стоименов призна, че подобен ранен снеговалеж е падал и друг път по това време. Той се задържа на листата и води до увисване на клони и чупене на дървета.

Пътеките, които познавате в планината, заради изпочупените клони и изпопадалите дървета стават непроходими.

Това явление се нарича горолом, и се причинява от обилен снеговалеж и силен вятър.

На Алеко и Черни връх снежната покривка вече е 5 сантиметра и продължава да вали.

В следващите 24 часа условията няма да са походящи за туризъм. Съветът ми е в следващите часове да не предприемате преходи и разходки, каза още по бТВ Стоименов.

В ниското в момента вали дъжд, и затова, че дърветата са все още с листа, ако дъждът премине в сняг, и тук ще има горолом.

