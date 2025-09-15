Метео България обявиха какво време ни очаква

От Метео България обявиха какви температури ни очакват.
На 16-ти септември минималните температури ще се понижат и към 6:00 ч. в повечето населени места ще са от 9° до 15°С.
По-ниски (към 6°/7°С) ще са стойностите по високите полета (в Перник, Трън, Драгоман), а из планинските райони (Равногор, Смолян, Чепеларе) и под 5°С.
ТОВА СА НОРМАЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ПЕРИОДА И НЯМА НИЩО УАУ! ПОСТЪТ Е ИНФОРМАТИВЕН!
