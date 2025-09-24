Лоши новини за заплатите

Средната заплата у нас се е повишила с 12 на сто през второто тримесечие на 2025 г. на годишна база в номинално изражение, което е леко ускорение спрямо отчетения растеж от 11.1% през първото тримесечие. Това показва Месечният обзор на българската икономика.



Нарастването на заплатите в обществения сектор е с 13.8% и изпревари това в частния (11.4%), отразявайки приетото решение през април за увеличаване на възнаграждението на служителите в бюджетните организации.



Най-съществено увеличение в заплатите спрямо второто тримесечие на 2024 г. бе отчетено в секторите образование (16%), култура, спорт и развлечения (17.7%), доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване (16%), административни и спомагателни дейности (15.6%), медикосоциални грижи (15.6%).



Реалният растеж на работната заплата обаче, дефлиран с процента на инфлацията, е едва 8.8% на годишна база.

Данните от Наблюдението върху работната сила (НРС) за второто тримесечие на 2025 г. отново показаха съществено намаление на коефициента на безработица на годишна база. Коефициентът на безработица (възрастова група 15-64) бе 3.7% за разглеждания период, като на годишна база той се понижи с 0.6 пр.п.



Тази стойност е много близка до най-ниските в цялата история на провеждане на изследването. В същото време коефициентът на заетост се запази без промяна спрямо същия период на предходната година (71%), докато икономическата активност на населението се понижи до 73.7% (при 74.1% за второто тримесечие на 2024 г.). Включването на неактивната част от населението на трудовия пазар остава основно предизвикателство пред политиката на заетост на правителството, се казва в анализа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com